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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler.

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok"

DENİZLİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'larımızın o inlerde bombalamasına tahammül edemediler. Gelince İHA'ları SİHA'ları satacakmış. ya sen kimsin? Neyi satıyorsun? Kendine gel. Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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