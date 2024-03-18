Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız." dedi.

Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'ndaki iftarda askerlerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasına Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarını selamlayarak başlayan Erdoğan, 11 ayın sultanı Ramazan'ı tebrik etti.

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayda askerlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, devletin bekası ve milletin güvenliği için canı pahasına görev yapan askerlere başarılar diledi.

"Rabbim, askeri, polisi, jandarması, güvenlik korucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten muhafaza eylesin." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Çanakkale Deniz Zaferimizin 109'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sabah ilk olarak Çanakkale'de aziz şehitlerimizi ziyaret ettik. Dünyanın en modern ordularına karşı 'Çanakkale geçilmez' dedirten o büyük kahramanları rahmetle, tazimle yad ettik. Çanakkale Savaşları ile birlikte İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatında, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, hürriyeti için, onuru için toprağa düşen şehitlerimize de bu vesileyle Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Burada şu hususun altını çizmek istiyorum, Çanakkale sadece bizler için bir deniz zaferi değil. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen direniş ruhudur. Çanakkale, bir iman okyanusudur ve o iman okyanusunda 20'nci Yüzyılın Haçlı Ordusu Çanakkale'ye gömülmüştür. Çanakkale, tarihin en büyük deniz zaferlerinden birisi olduğu kadar, aynı zamanda parçalanmak istenen bir devletin, yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı, imanını ve inancını tazelediği büyük bir kıyamdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin, geçen sene 100'üncü yılı gururla kutlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni doğuran ana, büyüten beşik olduğuna işaret ederek, "Milletçe hep beraber Çanakkale ruhuna ne kadar sıkı sahip çıkarsak, geleceğimize o derece güvenle bakacağımıza inanıyorum." dedi.

"Şehadet şuurunun zayıflamasına izin veremeyiz"

Kahraman Mehmetçiklerin yanı sıra istikbalin güvencesi olan gençlerin de şehitlik ve şehadet bilincine sahip olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Asker millet olarak nam salmış, bu vasfıyla dünyada temayüz etmiş bir milletin mensupları olarak, bizi biz yapan temel değerlerden şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz. Her karışında bir aslanın yattığı vatan topraklarını başka türlü muhafaza etmemiz mümkün olmaz. Bu gerçeğe yakın tarihimizde defalarca şahitlik ettik. Kıbrıs Türkleri daha bundan yarım asır önce soykırımın eşiğinden döndü. 1974 Barış Harekatında ülkemizin dört bir köşesinden subayı, astsubayı, eriyle tam 498 Mehmedimiz şehit oldu. Tüm baskılara rağmen, şayet Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı, bugün ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olurdu ne de Kıbrıs Türkleri kalırdı. Hatta belki de güneye yüklenmiş olsaydık, bugünün bir evladı olarak söylüyorum, artık güney-kuzey diye bir şey kalmaz, tamamen Kıbrıs bizim olurdu."

Erdoğan, 40 yıllık bölücü terörle mücadelede vatan topraklarının müdafaası için henüz hayatlarının baharında binlerce şehidin verildiğini anımsatarak, son olarak 15 Temmuz'da 253 vatandaşın istiklal ve istikballeri uğrunda kahramanca toprağa düştüğünü kaydetti.

DEAŞ'ından DHKP-C'sine kadar envaiçeşit terör örgütlerinin eylemlerinde ve sınır ötesi operasyonlarda vatan uğrunda hiç düşünmeden canlarını feda edenlerin olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Yani 1071'den beri hem bu toprakları vatan yapmak hem de ebedi ve ezeli vatanımız olarak muhafaza etmek için can verdik, kanımızı döktük, mücadele ettik ve bedel ödedik. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz." diye konuştu..

"İkinci uçak gemisini yapma kararlılığımız var"

"Sevgili Mehmetçiklerimiz, şu gerçeği asla unutmamalıyız. Kimsesizlerin kimsesi olan Türkiye Cumhuriyeti var olduğu, köklerine sahip çıktığı, mazluma kol kanat gerdiği müddetçe emin olun bize yönelik saldırıların da ardı arkası hiç kesilmeyecektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, millet olarak ilayı kelimetullah davamızı yücelttiğimiz sürece, bizi bu topraklardan kazıma planları hiçbir zaman son bulmayacak. Şehit kanlarıyla sulanmış kendi öz yurdumuzda hür, başı dik, onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, oyunları bozmaya, hain emelleri kursaklarda bırakmaya devam etmekten başka çaremiz yoktur. Bu bakımdan güçlü bir orduya sahip olmak bizim için tercihten öte bir mecburiyettir. Biz, caydırıcılığını her zaman en üst seviyede tutması gereken bir ülkeyiz, bir milletiz, bir orduyuz. Türk Milleti olarak bizi hasımlarımıza karşı ancak kendi bileğimiz, kendi kuvvetimiz, kendi geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerimiz koruyabilir. 20 sene önce biz yüzde 20'lerdeydik ama şimdi yüzde 80'lerdeyiz. Yüzde 20 yerli milliye sahipken, şimdi hamdolsun yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza, araç gereç, mühimmatımıza sahibiz. ve bunlarla da asla yetinmiyoruz. Bunu çok daha ilerilere taşımak zorundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uçak gemisi yaptığını hatırlatarak, "Ne diyoruz? Yetmez. Şimdi ikinci uçak gemisini, daha da büyüğünü yapma kararlılığımız var. Paşam bu işin başında, Deniz Kuvvetleri Komutanımız ekibiyle şu anda çalışıyorlar. Şu anda arayışlarımızı da devam ettiriyoruz. İnsansız uçaklarımız ortada. Tek koldan çalışmıyoruz." diye konuştu.

"Cevabımız oralara yaptığımız operasyonlardır"

Denizin altında da insansız denizaltıları yapmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "İnşallah bunu da başaracağız, bu işi de halledeceğiz. Yani elin oğlu yapar da biz niye yapmayalım? Biz niye yapamayalım? Bizde bu kabiliyet, beyin var. Evelallah bunları da başaracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş başa düştüğünde, ne üyesi olduğumuz ittifakların ne de görevi küresel barışı korumak olan uluslararası yapıların hiçbir işe yaramadığını yakın dönemdeki acı tecrübelerden biliyoruz. Biz, işte bunun için sürekli yerli ve milli savunma sanayi diyor, her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Onun için dikkat ederseniz, birçok yerde konuşmalarımızda artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kestik. Bunu Cudi'de yaptık, Gabar'da yaptık, Tendürek'te yaptık, Bestler Deresi'nde yaptık. Yaptık da yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Sınır ötesi de yapacağız. Yani 'sınır ötesi, ne işiniz var orada' diyenlere karşı, kimler olduğunu biliyorsunuz, cevabımız oralara yaptığımız operasyonlardır. Biz işte bunun için güçlü Türkiye, güçlü ordu diyor, milletimizin birliğinin ve kardeşliğinin en büyük dayanağımız olduğunu ifade ediyoruz."

"Çalışırsan senin de oluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman ordunun vatan müdafaası görevini en güzel şekilde yerine getirmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını vurguladı.

Yirmi, otuz sene öncesinde Türkiye'nin toplu iğne yapamayacak durumda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Komutanlarım da o süreçleri gayet iyi bilir. Amerika'sı, Batı'sı bize normal tabanca vermiyordu. Kesti attı. Biz seninle müttefikiz. Vermiyordu ama şimdi onlara biz yerli tabanca satıyoruz. Onlar sıraya giriyor. İş bu noktaya geldi. Eğer çalışırsan senin de olur ama çalışmazsan onların kapısında kul köle olursun. Artık bunları aştık. Şimdi biz de tabancanın yanında orta menzilli tüfeklerimizin daniskasını üretiyoruz. Bunda da sıraya giriyorlar. Hele hele şimdi mühimmatta çok çok öndeyiz. 155'liklerde sıraya girenler var, isteyenler var. Onlar sıraya giriyor, istiyorlar, biz de yetiştiremiyoruz. Ama bu noktaya geldik. Çalışırsan senin de oluyor."

Kuzey Irak'a yapılacak operasyon

Erdoğan, eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttükleri zorlu mücadelenin başarıya ulaşması için askerlere her türlü desteği verdiklerini, vereceklerini dile getirdi.

Bir süredir sabırla uyguladıkları terörü kaynağında kurutma stratejilerinin müspet neticelerini sınırlar içinde ve dışında görmeye başladıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Silahlı insansız hava araçlarımızla, kendi ürettiğimiz mühimmatlarla, yerli milli silahlarımızla nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz. Operasyonlarımız neticesinde, artık can çekişen, iyice köşeye sıkışan ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına, milletimizin başına tekrar bela olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız. Amacımız, evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinden tamamen kurtulmuş, yolu da bahtı da aydınlık bir Türkiye teslim etmektir.

Bölgemizde terörün olmadığı bir iklimi tesis etmeyi sadece şehitlerimize değil aynı zamanda gelecek nesillere yönelik bir borç olarak görüyoruz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Askerlik mesleğini seçerek bu kutlu yola yöneldiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Bir cennet bahçesine girercesine toprağa giren aziz şehitlerimizi şu mübarek ramazan akşamında rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Şahsım, ailem, tüm milletim adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."