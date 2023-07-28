Cumhurbaşkanı Erdoğan: IDEF'23 Fuarında Türk Savunma Sanayii Görücüye Çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'23 fuarı süresince Türk savunma sanayiinin 200 sistemin tanıtımının yapıldığını ve fuara 81 ülkenin katıldığını açıkladı. Son 21 yılda elde edilen başarılar, Türk savunma sanayiinin potansiyelini göstermektedir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk savunma sanayinin görücüye çıktığı fuar (IDEF'23) süresince 200 sistemin tanıtımı yapıldı. 4 gün süren fuara 81 ülke katıldı, 100 bini aşkın ziyaretçi ağırlandı. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak iddialı konuşuyoruz. Savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafe neleri yapabileceğimizin müjdesidir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika