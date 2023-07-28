Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika