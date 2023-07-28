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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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