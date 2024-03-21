Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Down sendromlu öğrenciler tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere geldiği Kayseri'de Down sendromlu öğrenciler tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kayseri'deki mitinge katılmak üzere şehre geldi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Erkilet Havaalanı'nda Down sendromlu öğrenciler ve protokol tarafından karşılanan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Bu sırada yol kenarında bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, çeşitli hediyeler dağıttı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. - KAYSERİ