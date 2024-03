Yaşlı Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mitingine Yoğun İlgi Gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla mitingine gençler, kadınlar ve çocukların yanı sıra refakatçileri ile gelen yaşlı vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ı görmek için gelen 85 yaşındaki Ünal Doğu, "Allah, onu başımızdan eksik etmesin" diyerek, Erdoğan hayranı olduğunu söyledi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Muğla'da halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek için miting yapılacak alana binlerce kişi akın etti. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin yanı sıra Muğla'ya bağlı diğer 12 ilçeden vatandaşlar mitingden saatler önce alanı doldurdu. Polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

"Allah onu başımızdan eksik etmesin"

Miting alanına akın edenler arasında gençler, kadınlar ve çocuklar kadar refakatçileri ile gelen yaşlılar da dikkat çekti. Erdoğan hayranı olduğunu ve kendisini görmek için geldiğini belirten 85 yaşındaki Ünal Doğu, ilerleyen yaşına rağmen Erdoğan'ın kendisini hep heyecanlandırdığını söyledi. Doğu, "Biz 25 yıldır Cumhurbaşkanımız ile birlikte çalışıyoruz. Her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasındayız ve her şartta yanındayız. Yaşadığımız müddetçe yanında olacağız, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Her konuda Türkiye'yi en az 3-4 kat büyüttü. 25 yılda ciddi başarılara imza attı. Ekonomiden, siyasetten, tarımdan, ticaretten her şeyden önce geliyor. Ben minnet, şükran ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA