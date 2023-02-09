Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için sımsıkı şekilde polise tutundu Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için sımsıkı şekilde polise tutundu Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüp konuşmak isteyen kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için sımsıkı şekilde polise tutundu GAZİANTEP - Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüp konuşmak isteyen kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ı görmek için dakikalarca ayakta bekleyen yaşlı bir kadın ise önündeki polise sımsıkı tutunarak bekledi. Gaziantep Botanik Bahçesi'nde kurulan çadırları gezen Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen kadınlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan'ı görmek ve konuşmak isteyen yaşlı bir kadın ise dakikalarca Botanik Bahçesi girişinde bekledi. Ayakta durmakta zorlanan kadın, güvenlik nedeniyle önünde duran çevik kuvvet polisine tutunarak bekledi. Erdoğan'ı görüp konuşmak için dakikalarca ayakta bekleyen yaşlı kadın, yoğun güvenlik nedeniyle yaşlı kadına yaklaşma fırsatı bulamadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Politika Haberler

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