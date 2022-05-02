Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut hattındaki komutanların bayramını kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap ederek, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir. Pençe harekatlarında ortaya koyduğunuz performans hiç unutulmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüştü. Görüşmesi sırasında yurt içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına telefonla hitap eden Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Telefonda dahi olsa Mehmetçik ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Bölgede verdiğiniz mücadele her türlü takdirin üzerinde. İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Politika