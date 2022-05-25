Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.
(Hülya Keklik - İHA)
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