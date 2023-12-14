Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.