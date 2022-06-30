Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği IFEMA Fuar Merkezi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşme gerçekleştirdi. - MADRİD
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