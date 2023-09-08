Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi için Hindistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye saati ile 16.10'da Hindistan AFS Palam Askeri Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan konaklayacağı otele hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de eşlik ediyor. - YENİ DELHİ