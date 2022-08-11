Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hidroelektrik yatırımları seferberliği başlattık (2)

'ŞİMDİ SIRA 2053 VİZYONUMUZDA'

Eğitimden sağlığa, güvenlikten sanayiye kadar her alanda kalkınmanın alt yapısını önemli ölçüde tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi sıra asıl hedeflerimizde. 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle, 2023 hedeflerimizi paylaştığımızda birileri dudak bükmüştü. Bugün de 2053 vizyonu dedikçe, bu vizyonun somut hedeflerini oluşturmaya ve açıklamaya başladıkça, yine benzer tavırlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı sanki başına inmiş balyoz gibi görerek değersizleştirmeye, kötülemeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak hatta bunu açıkça dileyecek kadar sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'ne başlarken, 'Bu olur mu' diye bizimle dalga geçtiler. Bunlara göre olmaz. Çünkü iki kulenin arasındaki açıklık mesafesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyorsunuz. Bunların aklı bunu almaz, havsalası bunları almaz. Oralarda yeri geldi, günlerce bekledik. Ama şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Osmangazi'de yaptık. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Aynı şeyi Şanlıurfa-Adıyaman Nissibi Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı Nissibi Köprüsü'yle buluşturacak? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Niye? Çünkü bunlar, medeniyet denildiği zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara'yı anlıyor. Ama 'Ne dedik'; yola çıktığımızda batıda ne varsa, doğuda, güneydoğuda da o olacak. Eğitimden sağlığa hepsinde olacak" dedi.

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin dün Mersin'den uğurlandığını hatırlatan Erdoğan, "Yunanistan bundan çok rahatsız olmuş. 'Bu Erdoğan ne yapıyor' demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor. Bu gemi dünyada ilk. Öyle bir sondaj gemisi. Yıllarca, paramızla sondaj yaptıracak gemi kiralayamazdık. Ama şimdi bizim 4 tane sondaj gemimiz var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Şimdi güçlüyüz. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu da unutmayacağız; bize durmak yakışmaz, durmak yok yola devam. Durmadık, yan gelip yatmadık. Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık. Bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane'de temel atmama töreni yapıyorlar. Ne günlere kaldık" diye konuştu.