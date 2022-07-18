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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç bir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır.

İhlas Haber Ajansı - Hülya Keklik - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç bir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç bir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz yararlanacak"

"Geri ödemelerde 26 milyar TL'den feragat ettik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

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