Cumhurbaşkanı Erdogan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdogan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz. Cumhurbaşkanı Erdogan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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