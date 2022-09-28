Cumhurbaşkanı Erdogan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin...
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Cumhurbaşkanı Erdogan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdogan: "Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika