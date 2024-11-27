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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin millete hizmet için tahsis edilen kaynakları kendi hırsı, kendi sinsi emeli, kendi şahsi reklamı için yağmalama,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin millete hizmet için tahsis edilen kaynakları kendi hırsı, kendi sinsi emeli, kendi şahsi reklamı için yağmalama, har vurup harman savurma, karanlık mahfillerde dağıtma hakkı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimsenin millete hizmet için tahsis edilen kaynakları kendi hırsı, kendi sinsi emeli, kendi şahsi reklamı için yağmalama, har vurup harman savurma, karanlık mahfillerde dağıtma hakkı yoktur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü
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