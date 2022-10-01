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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Uluslararası planda fikirlerine başvurulan, önerileri...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Uluslararası planda fikirlerine başvurulan, önerileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Uluslararası planda fikirlerine başvurulan, önerileri dikkate alınan, kah arabulucu, kah kolaylaştırıcı olarak sorunlara çözüm üreten bir diplomatik güç haline geldik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Uluslararası planda fikirlerine başvurulan, önerileri dikkate alınan, kah arabulucu, kah kolaylaştırıcı olarak sorunlara çözüm üreten bir diplomatik güç haline geldik. 255 dış temsilciliğimizle dünyanın en büyük 5 diplomasi ağından birine sahibiz. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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