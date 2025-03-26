Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Bayram tatili kaç gün olacak? Memurların beklediği haber geldi
Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah

Demirtaş'ın avukatından bomba açıklama: Bayramda aramızda inşallah
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak

MHP'den açıklama geldi! Devlet Bahçeli mesaiye başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" "Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" "İsrail insanlık dışı son saldırılarında maalesef...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

" Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz"

"İsrail insanlık dışı son saldırılarında maalesef çoğu çocuk ve kadın 700'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlediği 9'uncu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.