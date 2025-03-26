Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

" Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz"

"İsrail insanlık dışı son saldırılarında maalesef çoğu çocuk ve kadın 700'ün üzerinde kardeşimiz şehit oldu"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin düzenlediği 9'uncu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda konuştu.