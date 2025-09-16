Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar bu kavga CHP içinde yaşansa da şurası çok önemli, herkesi etkiliyor. Rüşvet, haraç, yolsuzluk, sahtekarlık, irtikap ve delege pazarlığı bunların içinde var. Önce sen, kendi içindeki bu olumsuzlukları temizlemeye bak. Bunu temizlemeden sağa sola çamur atma." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
