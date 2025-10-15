Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın en yüksek seviyede kamu hizmetine erişmesi, huzur ve emniyet içinde yaşaması, devlet olarak bizim en temel önceliğimizdir. Altyapısıyla, ticari hayatıyla, tarım ve ulaşımıyla, sağlık, adalet ve eğitim imkanlarıyla her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '110'uncu Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu. Erdoğan, göreve başlayacak kaymakamları tebrik ederek, "Birazdan çekeceğimiz kuralarla sizleri, yani 16'sı kadın, toplam 110 kaymakam adayımızı, inşallah yeni görev yerlerinize uğurlayacağız. Sinesinde yetiştiğiniz bu memleketin her karışına aşkla, özveriyle, yüksek bir şuurla hizmet edeceğinizden en ufak bir şüphe duymuyorum. Her birinize Cenabı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor; yeni görev yerleriniz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

'HER İLÇEMİZİ KALKINDIRMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya, Aralık'tan Gökçeada'ya, 81 ilin 922 ilçesinin aynı önemde olduğunu kaydederek, "Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en yüksek seviyede kamu hizmetine erişmesi, huzur ve emniyet içinde yaşaması, devlet olarak bizim en temel önceliğimizdir. Altyapısıyla, ticari hayatıyla, tarım ve ulaşımıyla, sağlık, adalet ve eğitim imkanlarıyla her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için siz genç kaymakamlarımıza da çok önemli işler düşüyor. Şunu asla ve asla unutmayın; inancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun; 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes, devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, idari kabiliyet ve tecrübemiz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi etrafında şekillenmiştir. Şurası bir gerçektir ki devletin görevi, vatandaşına hizmet etmektir. Vatandaşa layıkı veçhile hizmet etmek de görev, yetki ve mesuliyeti haiz tüm idarecilerimizin asli vazifesidir" diye konuştu.

'VATANDAŞA MERHAMET KUCAĞI OLACAKSINIZ'

Erdoğan, "Yarın sizler, her biriniz, şahsımı, yani Cumhurbaşkanını temsilen farklı ilçelerimizde görev üstleneceksiniz. İlçenizdeki esnafın, köylünün, çiftçinin, iş insanının sorunlarına çözümler arayacak; vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceksiniz. 'Devlet kapısının hacet kapısı' olduğu inancıyla kapınıza kim gelirse, onun derdiyle hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi hakkıyla icra etmek, öyle her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ve rikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Bu işi dört duvar arasına hapsolup, mesai saatleriyle sınırlı kalarak, '08.00-17.00 çalışarak' yerine getiremezsiniz. Gerektiğinde uykunuzdan, gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edecek, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında olacaksınız. Görevinizin mehabetine uygun şekilde; devletin gören gözü, işiten kulağı, vatandaşa açtığı şefkat ve merhamet kucağı olacaksınız. Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in dediği gibi; her zaman ve her zeminde 'Hakkı tutup kaldıracaksınız.' Halkın rızasını, Hakk'ın rızasına giden bir yol olarak göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

'MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR'

Ardından kaymakamlara tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İleride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz. Milletimiz ve devletimiz için çok kritik vazifeler üstleneceksiniz. Devlet yönetiminde neredeyse çeyrek asrı geride bırakmış bir siyasetçi, devlet adamı ve büyüğünüz olarak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum: Makamlar, koltuklar, ünvanlar; bunların hepsi gelip geçicidir ama aynı zamanda bunlar, birer imtihan vesilesidir. Aslolan bu sınavı geçmek, milletimizin duasını almak, gönüller kazanıp geride hayırla yad edilecek eser ve hizmetler bırakabilmektir. Bu aziz milletin hayır duasına, Rabb'imizin de rızasına mazhar olmak istiyorsanız; bakın altını çizerek ifade ediyorum; kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız" dedi.

'MUHTAÇLARI SİZ ARAYIP BULACAKSINIZ'

Erdoğan, herkese karşı alçakgönüllü olunması gerektiğini belirterek, "Hangi sebeple olursa olsun; kapınızı çalan, yolu devlet dairesine düşen hiç kimseye tepeden bakma hatasına, böyle bir çiğliğe düşmeyeceksiniz. Maiyetinizde görev yapan personel de dahil herkese karşı daima alçak gönüllü olacak; kalp kırmamaya, gönül incitmemeye dikkat edeceksiniz. Şunu da önemle hatırlatmak isterim; bizim insanımız mahcup ve mağrurdur; yarasını herkese açıp göstermez, derdini her önüne gelene söylemez, birileri gibi derdinin reklamını asla ve asla yapmaz. 'Harabat ehlini hor görme zakir, defineye malik viraneler var' buyuran hikmet ehlinin dediği gibi, dış görünüş çoğu zaman yanıltıcıdır. Dolayısıyla muhtaçların, mahcupların, garip-gurebanın size başvurmasını beklemeyecek; gerekirse kapı kapı dolaşıp siz onları arayıp bulacaksınız" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca ne makam odalarının büyüklüğünün ne makam arabalarının modelinin ne de devletin sunduğu diğer imkanların anlamı olmadığını söyledi.

'YENİ TEKNOLOJİLERİ KAMU YÖNETİMİNE DOĞRUDAN DAHİL EDİYORUZ'

Dünyanın özellikle son 20 yılda, geçmişte hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm geçirdiğini kaydeden Erdoğan, "Yazılım ve bilişim sektörlerinden yapay zeka ve nesnelerin internetine, bu dönüşümün en yoğun yaşandığı alanlardan biri de dijital teknolojiler oldu. Kamu hizmetlerinin duyurulması, yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması noktasında özellikle dezenformasyonla mücadelede, dijital teknolojilerin önemi göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştı. Devlet olarak, yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyor, bu imkanlardan azami ölçüde istifade etmeye özen gösteriyoruz. Dijital yeniliklerin birey, aile ve topluma yönelik menfi etkilerini asgari seviyeye indirmek; gençlerimizle birlikte milli ve manevi değerlerimizi bu tehditlerden uzak tutmak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Sosyal medya platformları, idareciyle vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmesi bakımından elbette ki önemlidir. Elitist zihniyetin devletle millet arasına ördüğü duvarların aşılması noktasında çevrimiçi iletişim, önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Mülki idare amirlerimizin bu platformları, temsil ettikleri makamın ciddiyetine ve ağırlığına uygun biçimde, en doğru biçimde kullanmaları bizim için değerlidir" dedi.

'SOSYAL MEDYAYI PR ÇALIŞMALARINA ALET EDEN İDARECİLERE TOLERANSIMIZ YOKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya kullanımı konusunda da uyarılarda bulunarak, "Sosyal medyayı; kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak, talep ve beklentilere en uygun çözümleri bulmak yerine, şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. Görevi ve konumu ne olursa olsun, kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması, devletin imaj ve itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Atalarımızın 'umur görmüş' ifadesinde anlamını bulan o vakarı, olgunluğu ve ağırbaşlılığı, biz idarecilerimizde, bilhassa da mülki idare amirlerimizde bizzat görmek istiyoruz. Aynı durum eğitimden sağlığa, yargıdan güvenliğe kadar millete doğrudan hizmet götüren bütün alanlarda geçerlidir. Hizmetlerin, icraatların, verilen emeğin tanıtımı yapılacaksa bile insanların mahremiyetine saygı gösterilmeli, 'kaş yapayım derken göz çıkarma' gibi bir durumun yaşanmasına mahal verilmemelidir. Bu minvalde tüm kamu personelimizden, münhasıran siz genç mülki idare amirlerimizden gerekli özeni göstermenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.