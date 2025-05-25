Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, yeni bir hırsızlığı ortaya çıkıyor. İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri haraca, rüşvete bağladığı bizzat kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika