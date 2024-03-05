Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinin 'bedelli askerlik' açıklamasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' açıklamasına ilişkin, "Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya bir skandala imza atıyor ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle hedef almak, patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas tarihi kent meydanında vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' açıklamasına tepki göstererek, "Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya bir skandala imza atıyor ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için de sürekli insanımızı kışkırtıyor birbirine düşürmeye çalışıyor. Şimdi de çıkmış 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin istemiyoruz' demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle hedef almak, patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz kırk yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Dünyanın en eli kanlı örgütlerinin hedefinde yer alıyoruz. Şimdiye kadar binlerce vatan evladını terör saldırılarında şehit verdik. Teröre karşı daha etkin tedbirler almak amacıyla terörle mücadelede strateji değişikliğine gittik. Türkiye bir süredir terörle mücadelesini bu alanda uzman, donanımlı profesyonel kadrolarla yürütüyor. Dolayısıyla yükümlü askerlerimiz sadece destek görevleri yapıyor. Bu şekilde azalan asker ihtiyacımızdan kaynaklanan yığılmayı ise bedelli uygulamasıyla eritiyoruz. CHP Genel Başkanı herhalde bunları bilmeyecek kadar cahil olamaz. Eğer öyleyse ayrı bir felaketle değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız" dedi.

"CHP'nin durumuna bakıp da karamsarlığa kapılıp umudu sönen insanlarımızdan bu seçimlerde çok güçlü destek bekliyoruz"

CHP'nin durumuna bakıp karamsarlığa kapılarak umudu sönenlerden seçimlerde güçlü destek beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize düşen bu ayrıntılara girmeden değerlendirmemizi söz konusu kişinin ağzından çıkan sözlere göre yapmaktır. Varsın CHP'nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın CHP Genel Başkanı çeşitli ithamlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın. Varsın CHP Genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten geri durmasın. Biz bölücülük ve bozgunluk peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden, küstahlık taslayanlardan da olmayacağız. Şunu buradan açıkça ilan etmek isterim, 85 milyonun tamamının başımız üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Özellikle CHP'nin durumuna bakıp da karamsarlığa kapılıp umudu sönen insanlarımızdan bu seçimlerde çok güçlü destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hizmet neymiş nasıl yapılırmış öğrenmiş oldu"

Erdoğan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesini eleştirmesine rağmen kullanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na atıfta bulunarak, "Son 21 yılda TÜRASAŞ'ı canlandırarak gücüne güç kattık. Birilerinin kapatılacağı yalanını yaymaya çalıştığı TÜRASAŞ'ta mühendislerimizin tasarımı milli yük vagonlarını üretiyoruz. Bununla kalmadık şimdi de ilk etapta 250 kişi ile başlayıp daha sonra 500 kişiyi istihdam edecek boji üretim fabrikasıyla TÜRASAŞ'ı büyütüyoruz. Demiryollarımızın modernizasyonunu özellikle yapan Sivas bu çalışmalardan payına düşeni alıyor. Bu kapsamda Samsun Sivas Demiryolu hattının modernizasyonunu tamamladık. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını hizmete alarak iki şehir arasındaki seyahat süresini yaklaşık 2 saate indirdik. Daha düne kadar bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan da memnuniyet duyuyorum. Hızlı tren için bu hizmet değil diyenler de en azından böylece hizmet neymiş, nasıl yapılırmış öğrenmiş oldu" şeklinde konuştu. - SİVAS