Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir...

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor."

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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