Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor."
AA / Ferdi Türkten - Politika