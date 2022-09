Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve 'Her şey Bosna Hersek için' diyerek yola koyulacağız. Zira her yerde biliyorsunuz bizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelen gayreti gösterenler var. Bunlara fırsat vermememiz lazım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve 'Her şey Bosna Hersek için' diyerek yola koyulacağız. Zira her yerde biliyorsunuz bizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelen gayreti gösterenler var. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Bilge insan Aliye'nin torunları, buna fırsat vermememiz lazım." dedi.

Erdoğan, Bosna Hersek- Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, ülkede 32 şubesiyle güçlü bir ağ kuran Ziraat Bankası'nın, her yıl Bosna Hersek'in en fazla ihracat yapan firmaları arasında yer alan Şişecam Soda ve Natron Hayat fabrikalarının, çeşitli sektörlerde varlık gösteren çok sayıda küçük ve orta ölçekli firmanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ileriye taşımada önemli rol üstlendiğini söyledi.

Müteahhitlik alanında Bosna Hersek'te faaliyet gösteren firmaların bugüne kadar 1 milyar dolarlık projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son dönemde teknik müşavirlik firmalarımızın da Bosna Hersek'e ilgisi artıyor. Önümüzdeki dönem için tarım ve turizm alanlarına ağırlık verilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kazan kazan temelli politikanın birer simgesi olarak gördüğümüz bu projelerin hacminin artması, Türk iş çevrelerini de teşvik edecektir. Şu an itibarıyla 200 civarında iş insanımızın bulunduğu bu toplantıda, özellikle bizler, Bosna-Hersek'te gerek Türkiye'den gelen gerek Bosna Hersekli iş insanlarımızın yatırımlara yüklenmesinin gereğini özellikle bir Cumhurbaşkanı olarak sizlerden rica ediyorum. Eğer bu topraklar sizinse eğer bu topraklarda bizler misafirsek gelin hep birlikte buralarda yatırımları yapalım ve Bosna Hersek'i beraberce ayağa kaldıralım. Bosna Hersek'te yatırım yapan ve şirket kuran girişimcilerimizin karşılaştığı birtakım zorlukların da farkındayız. Bu güçlükleri her fırsatta muhataplarımızla paylaşıyor, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde sorunları nasıl giderebileceğimizi müzakere ediyoruz. Bosna Hersek'te ülkemiz arasındaki güçlü bağın, ticari ilişkilerimize azami düzeyde yansımasını sağlamak için Üçlü Ticaret Komitesi ve Karma Ekonomik Komisyon gibi üst düzey mekanizmalardan da istifade ediyoruz."

"Türk yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlayacağına inanıyorum"

Erdoğan, Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı'nın bu yıl içinde gerçekleştirilmesinde fayda gördüklerini belirterek, Bosna Hersek Hükümeti'nin ve iş dünyasının kazan kazan anlayışıyla hareket eden Türk yatırımcılarına her türlü kolaylığı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Bu toplantıda yapılacak görüşmelerin ve kurulan temasların başarılı sonuçlar vermesini temenni eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle Belgrad-Saraybosna arasındaki bu otoyolun bir an önce başlanıp bitirilmesini, 2019'da temelini attık ama o gün bugündür maalesef duruyor. Şimdi kredinin temin edildiği söyleniyor. Ziraat Bankası itibarıyla bir sıkıntıdan bahsedildi. Ben de Ziraat Bankası Genel Müdürümüze, şu anda kendisini de görüyorum. Gerekli talimatı verdim ve Ziraat Bankası bu konudaki gerekli desteği vermek suretiyle bu müteahhit firmamız adımını atarak, işini başlatacaktır. Çünkü kaybedecek vaktimiz yok. İstiyoruz ki 2 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde artık bu adımlar atılmış olsun. Bosna Hersek böyle önemli bir otobana sahip olsun. Hemen her alanda Bosna Hersek'in yanında olduğumuzun ve olacağımızın tekrar altını çizmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temennisinin ülkedeki istikrar ortamının iyileşmesi ve daha fazla yatırımcının burada iş yapmaya gönüllü olması, ticaretin artması ve böylelikle Bosna Hersek'in dünya ticaretinde iyi bir konuma gelmesi olduğunu belirtti.

"Bunlara fırsat vermememiz lazım"

İş insanlarından bir ricası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve 'Her şey Bosna Hersek için' diyerek yola koyulacağız. Zira her yerde biliyorsunuz bizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelen gayreti gösterenler var. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Bilge insan Aliye'nin torunları, buna fırsat vermememiz lazım. Hep beraber, hep birlikte gayret içinde bu adımı atarak yola devam etmemiz lazım. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. İştirakiniz, sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç, Türk heyeti ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

