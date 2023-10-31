Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek. Türkiye bu aşıyı üreten 4. ülke olacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek. Türkiye bu aşıyı üreten 4. ülke olacaktır"

-"Tesis inşallah kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracak"

-"Toplam 29.500 metrekare fabrika sahası ile aşıları ile öncü rol üstlenecektir"

-"Korona döneminde yaşananlar bize aşı kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci başarılı şekilde yönetmiştir"

-"Güçlü altyapımız ile birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık"

-"Tüm aşıları vatandaşımıza ücretsiz sunduk"

-"Ekonomide de iş insanlarımızın ve vatandaşımızın yanında durduk. Sert adımlar atmaktan uzak durduk"

-"Diğer ülkelere tıbbi malzeme yardımı ile insanlık görevimizi yerine getirdik. Bu başarıda katkısı olan sağlık görevlilerimize başta olmak üzere kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum"

- "Hepatit A aşısı, Hepatit A hastalığının önlenmesinde kullanılan bir aşıdır. Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak her çocuğa 2 doz uygulanıyor"

-"Bugüne kadar yatırımları ile, üretimi ile Türkiye'yi büyütme davasına destek olanlara teşekkür ediyorum"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac aşı üretim merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.