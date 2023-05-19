Cumhurbaşkanı Erdoğan Hemşeri Dernekleri Buluşması'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hemşeri Dernekleri Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, "Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir.

"YENİLGİ SONRASI MİLLETE HAKARET ETMELERİ KENDİ KARAKTER FUKARALIKLARINI GÖSTERİR"

"BİZ; KİME NE KADAR OY ÇIKMIŞ, BUNA BAKMAYIZ"

"SİYASETTE BÖYLE BİR YOLDAN OLAN İNSAN BU TÜR GAFI YAPMAZ"

"BATININ İSTEDİĞİNİ DEĞİL TÜRKİYE NE İSTERSE BİZ ONU YAPARIZ"

"28 MAYIS'TA YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAMAK GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz diyoruz ki gelin, ülkemizi 21 yılda kurduğumuz bu güçlü eser ve hizmet alt yapısının üzerinde çok daha yükseğe taşıyalım. Türkiye Yüzyılı'yla evlatlarımıza güvenli, huzurlu, müreffeh bir ülke, bir gelecek bırakalım. İlk turunu 14 Mayıs'ta yaptığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 milyonu aşkın oy ve yüzde 49 buçukluk oranla bunun işaret fişeğini attınız. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek 322 milletvekiliyle, iradenizin istikametini gösterdiniz. Şimdi geriye 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor. Buradan ayrıldıktan sonra hemen memleketlerinizi arayıp, akrabalarınıza, eşinize dostunuza, selamımızla birlikte 28 Mayıs'ta sandıkları sıkı tutmaları mesajımızı iletmenizi istiyorum. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taçlandıralım. Gerilimden, çamur siyasetinden, provokasyondan medet uman fitnecilere inat, 28 Mayıs'ta sandıkları 85 milyon olarak bayram yerine çevireceğiz. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine asla kapılmayacağız. Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. 1 haftamız var. Yarın Devlet Bey'le birlikte deprem bölgesindeyiz. Aynı şekilde Pazar günü yine iki vilayet derem bölgesindeyiz. Salı günü, iki vilayet, yine deprem bölgesindeyiz. Bir tanesi Sivas olacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi ülkemize ve milletimize hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Sevginiz, coşkunuz, desteğiniz, kardeşliğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca yarından itibaren yurt dışında oy kullanma başlayacak. Bu konuda da hassasiyetleri yurt dışındaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza bildirelim" diye konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023