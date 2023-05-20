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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hemşehri Dernekleri ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hemşehri Dernekleri ile Buluştu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hemşehri Dernekleri ile Buluşma programında konuştu ve siyasi hayatının millete hizmetle geçtiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hemşehri Dernekleri ile Buluşma programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi hayatımızın tamamı milletimize hizmet etmekle geçti. 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca defalarca sınavdan geçtik. Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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