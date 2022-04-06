Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin...

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle işin içinden çıkacağız."

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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