Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve geleceğe yürümektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve geleceğe yürümektir. Biz, terörle mücadelede önemli başarılar elde ettik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika