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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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