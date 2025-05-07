Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ithalatı düşürerek, enerji faturamızı hafifletmek ve nihai olarak da Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika