Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. 2003 başından ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona diğer projelerle birlikte bunların içinde oturan vatandaş sayımızı 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız" - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz 2023 – 2028 sürecini kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. 50 bin işyeri yaparak... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.