Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve...
AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum"
AA / Mehmet Tosun - Politika