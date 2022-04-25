Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve...

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'li Paylan'ın teklifi) TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum"

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Politika, Haberler

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