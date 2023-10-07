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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayat pahalılığı meselesini gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayat pahalılığı meselesini gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız" "Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.