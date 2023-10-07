Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayat pahalılığı meselesini gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayat pahalılığı meselesini gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız" "Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayat pahalılığı meselesini gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız"
"Milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz."
"Sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız"
"Biz LGBT tanımıyoruz. Kim tanıyorsa onla beraber yürüsün"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika