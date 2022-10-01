Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havasını soluduğu, ekmeğini yediği ülkeden habersiz olanlar görmese de, yurt dışında yaşayan herkes küresel bir güç haline... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havasını soluduğu, ekmeğini yediği ülkeden habersiz olanlar görmese de, yurt dışında yaşayan herkes küresel bir güç haline gelen Türkiye gerçeğini gayet iyi biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havasını soluduğu, ekmeğini yediği ülkeden habersiz olanlar görmese de, yurt dışında yaşayan herkes küresel bir güç haline gelen Türkiye gerçeğini gayet iyi biliyor." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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