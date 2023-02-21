Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde incelemelerde bulundu. Hatay İl Afet ve Acil Müdürlüğüne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hasar verdiği Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hatay AFAD İl Afet ve Acil Müdürlüğü Merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. - HATAY