Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini...

AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini kandırıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini kandırıyorlar"

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan YPG PKK Politika Haberler

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