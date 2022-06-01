Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini...
AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini kandırıyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harf oyunlarıyla PKK'yı PYD, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar, bizi değil kendilerini kandırıyorlar"
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika