Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık."
AA / Ferdi Türkten - Politika