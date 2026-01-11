Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nde sanatçı ve katılımcılarla bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nüfus artışına ilişkin olarak "Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. İnşallah Tophane-i Amire'deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışının ardından sanatçı ve katılımcılarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın, katılımcılara hitaben konuşmasının ardından serginin küratörü Yasemin Karaca, sergiyle ilgili bilgi verdi.

Karaca, Albayrak İslam Sanatları Koleksiyonu'nun 12. yılı için bir arada olduklarını ifade ederek, Albayrak hat koleksiyonunun kendine münhasır bir oluşumu olduğunu, her yıl sanatçılarla birlikte bir konu belirlenerek ona ilişkin eserlerin aynı anda üretilmeye başlandığını belirtti.

Yılın sonunda ortaya yepyeni istifler, süslemeler ve eserler çıktığından bahseden Karaca, bu eserlerin özellikle genç sanatçılar için çok yol gösterir nitelikte olduğunu, yeni yılın teması ve eserleri İslam sanatları camiasında merakla beklenen bir konu haline geldiğini söyledi.

Yasemin Karaca, Albayrak İslam Sanatları Sergisi'nin bugüne kadar 3 kıtada 3 milyonu aşkın izleyiciyle buluştuğunu belirterek, bu yılki serginin temasının "Aile" olduğunu ve bu doğrultuda sergiye "Hane" isminin verildiğini kaydetti.

Geçen yıl "Adalet" kavramını ele alan "Adil-i Mutlak" sergisinin bir ayda 100 bine yakın ziyaretçi ağırladığını hatırlatan Karaca, yalnızca 2025 yılı içinde 7 ülkeyi ve Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Türkiye'de 10 ili gezme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

"Hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz"

Ardından Yasemin Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sizi biz aile içi kimliklerinizden yani bir eş olarak, bir evlat olarak, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz bunlardan hangisi olmayı daha çok seviyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu cevabı verdi:

"Her şeyden önce tabii dedeyim ve 9 tane elhamdülillah torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var. 'En az 3 çocuk' diyorum. Bu tabii güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım. Bu neslin artması lazım. Bu tabii bizim arzumuz değil, Rabb'imizin emri, sevgili habibinin bizlere sürekli olarak tavsiyesi. 'Diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim' diyor Peygamberimiz, öyleyse bunun yerine gelmesi lazım. Bunun için de biz aile derken buradan hareket ederek geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Aile Yılı olarak bu adımı atmamızın da esbabımucibesi özellikle bir halkı Müslüman olan topluluk olarak bunu hiç tereddütsüz bu nesli ülkemizde çoğaltalım istiyoruz."

Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık aileye verdiği önemin farkında olduklarını belirterek, dünyada şu an genç nüfusun tehdit altında olduğunun birçok raporla ortaya konduğunu ancak Erdoğan'ın bu riski yıllar önce görerek yaklaşık 25 yıldır en az 3 çocuk çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve bunu nasıl öngördüğünü sordu.

"Şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya cevap olarak, "Yani bunu gördük ama hala biz bir netice almış değiliz. Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bile bakıyorsunuz onlar da maalesef yani nüfusun artışına karşı çıkıyorlar. Bu da bizi tabii ciddi manada üzüyor. Şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire'deki bu buluşmamız nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur." ifadelerini kullandı.

Sergiyi kurgularken birkaç neslin işlerini bir araya getirmeye çalıştıklarını aktaran Karaca, hem 200 yıllık tarihi eserleri hem bugüne ait çağdaş eserleri hem de genç sanatçıların işlerini bir arada sunarak büyük bir aile ve nesiller arası bir ilişki kurmaya çalıştıklarını anlattı.

Yasemin Karaca'nın, "Sizin ailenizde büyük bir aile olarak bu nesiller arası ilişkiyi koruyor mu?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani şu an itibarıyla elhamdülillah bizim ailede şu anda gelişme iyi. Bundan dolayı da mutluyum." dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emine Eflanur Güler, Erdoğan'a, "Gençlerle kurduğunuz iletişimin çok güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün torunlarınız da bu genç neslin bir parçası, onlarla günlük hayata, kültürel yaşama ve sanata dair sohbetler yapıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi bu sabah en küçüğüyle iyi bir muhabbetim oldu. En küçüğü şu anda 2 yaşında. Onunla görüşmemi yaptım ve öyle ayrıldım. O da Baykar grubunun bir yavrusu ve hamdolsun o muhabbet bize ayrı bir dinçlik veriyor. Rabb'im buradaki bütün kardeşlerime de aynı muhabbeti evlatlarından ve torunlarından almayı nasip etsin. Onlar bizi gerçekten dingin kılıyor." diye konuştu.

