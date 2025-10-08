Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın Trump'ın barış planına yanıtını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın Trump'ın barış planına olumlu bir yanıt verdiğini belirterek, bu durumun barış iradesinin güçlü bir şekilde ortaya konduğunu ifade etti. Erdoğan, bu cevapla birlikte, barış için atılan adımların önemine dikkat çekti ve uluslararası toplumun bu durumu değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas, Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika