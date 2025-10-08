Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın Trump'ın barış planına yanıtını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın Trump'ın barış planına olumlu bir yanıt verdiğini belirterek, bu durumun barış iradesinin güçlü bir şekilde ortaya konduğunu ifade etti. Erdoğan, bu cevapla birlikte, barış için atılan adımların önemine dikkat çekti ve uluslararası toplumun bu durumu değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas, Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur." - ANKARA

