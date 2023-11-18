Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta bizim yakınlarının salıverilmesi ile ilgili...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta bizim yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin ailelerince tarafıma yazılmış mektupta bizim yakınlarının salıverilmesi ile ilgili devreye girmemiz talep ediliyor. İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika