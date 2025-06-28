Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika