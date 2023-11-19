Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haçlı - Hilal anlayışı bitmiş değil; aynen devam ediyor" "Yanlışlarımız, eksikilerimiz var. Bütün Haçlı - Emperiyalist yapı bir arada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haçlı - Hilal anlayışı bitmiş değil; aynen devam ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haçlı - Hilal anlayışı bitmiş değil; aynen devam ediyor"

"Yanlışlarımız, eksikilerimiz var. Bütün Haçlı - Emperiyalist yapı bir arada. Birbirlerinden ayrı yanları yok."

"Yatıyorlar kalkıyorlar söyledikleri aynı şey Hamas'ta Hamas"

"13 bin kişinin öldürülmesini neden konuşmuyorsunuz"

"Almanya olarak İsrail'in elindeki rehineleri alın, Türkiye olarak biz de Hamas'ın elindekilerini almanın gayreti içerisine girelim. Evet diyemiyorlar"