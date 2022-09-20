Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez." Politika Kaynak: AA / Barış Gündoğan Recep Tayyip Erdoğan Suriye PKK Politika Haberler

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