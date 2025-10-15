Haberler

Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile Futbol Karşılaşmasından Sonra Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Gürcistan futbol karşılaşmasının ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Kocaeli Stadı'nda bir araya geldi. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bu buluşma hakkında bilgi paylaştı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan Milli Futbol takımları arasındaki 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması vesilesiyle bulunduğu Kocaeli Stadı'nda, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
