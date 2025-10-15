Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile Futbol Karşılaşmasından Sonra Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Gürcistan futbol karşılaşmasının ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Kocaeli Stadı'nda bir araya geldi. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından bu buluşma hakkında bilgi paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Gürcistan karşılaşmasının ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan Milli Futbol takımları arasındaki 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşması vesilesiyle bulunduğu Kocaeli Stadı'nda, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika