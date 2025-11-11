Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerler için taziyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kobakhidze'ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti. - ANKARA