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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı. Fuarda stantları da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı. Fuarda stantları da gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kore Politika Haberler

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