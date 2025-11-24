Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'nin eşi Kim Hye-kyung ile Kore gazileri de katıldı.

Yemekte, liderler ve eşleri, gazilerle bir süre sohbet etti.