Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee'yi resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyeret eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Lee'nin yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lee, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.