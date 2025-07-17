Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-myung ile görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Jae-myung'ı cumhurbaşkanı seçilmesi münasebetiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı geliştirecek adımları birlikte atma temennisini dile getirirken, iki ülke arasında nükleer enerjiden yapay zekaya, yeşil enerjiden savunma sanayiine kadar birçok alanda iş birliği fırsatının bulunduğunu belirtti. Erdoğan görüşmede, Güney Kore Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest

Romantik jest! Sevgilisine havuzda karpuz yedirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.