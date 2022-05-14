Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve...
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.
ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak."
AA / Barış Gündoğan - Politika